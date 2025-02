Норвежскую газету признали нежелательной организацией на территории России

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Independent Barents Observer AS* из Норвегии, владеющей интернет-изданием The Barents Observer. Об этом сообщили в «Интерфаксе».

В прокуратуре заявили, что «часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность».

— Примечательно, что их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане Российской Федерации, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов, — уточнили в Генпрокуратуре.

По мнению российских прокуроров, материалы издания «направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ».

— Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей, — отметили в ведомстве.

Также в Генпрокуратуре заявили, что «финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Рената Валеева