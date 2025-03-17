Более 650 лыжников из 52 регионов России приняли участие в Казанском лыжном марафоне

Фото: Михаил Захаров

58-й Казанский лыжный марафон собрал более 650 спортсменов из 52 регионов России. Участники соревновались на дистанциях 5, 30 и 50 км на трассе стадиона «Локомотив», сообщила пресс-служба мэрии города.

На самой длинной дистанции в 50 км среди мужчин победу одержал Дмитрий Баграшов из Удмуртии, преодолев трассу за 2 часа 20 минут 59,1 секунды. У женщин на этой же дистанции первой финишировала Анастасия Доценко, представляющая Татарстан, с результатом 2 часа 32 минуты 15 секунд.

Анастасия Доценко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На дистанции 30 км лучшими стали Денис Бушманов из Тюменской области (1:25:04) и Мария Васильева из Татарстана (1:42:47).

На короткой дистанции в 5 км золото завоевали татарстанские спортсмены Амир Ахметзянов (13:12) и Анна Кощеева (14:21).

В столице Татарстана завершилась казанская часть чемпионата России по лыжным гонкам. Лыжники Татарстана завоевали в общем итоге 17 наград, из которых семь золотых и по четыре серебра и бронзы.

Рената Валеева