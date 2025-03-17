Власти Казани: «Есть детсады, которые не видели капитального ремонта более полувека»

В Казани потратят более 8 млрд рублей на ремонт соцучреждений и многоквартирных домов

«Потребность в капитальном ремонте тысячелетнего города остается высокой»

Наступающая весна позволяет раньше начать программы капитального ремонта и строительства, заявил мэр Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

— Большой план в этом году на объекты социальной инфраструктуры. Работают и республиканские, и городские программы. Наша задача не сбавлять набранные темпы, которые мы достаточно серьезно набрали в прошлом году благодаря подготовке к БРИКС. Мы удерживаем лидерство в Приволжском федеральном округе и среди всех миллионников по стране. Безусловно, оставляем за скобками Москву и Санкт-Петербург, поскольку они регионы. Но они для нас ориентир в работе, — сказал он.

В этом году в Казани планируют отремонтировать 45 соцучреждений. На это направят 4,4 млрд рублей — 1,44 из бюджета города и 2,96 из республиканского и федерального бюджетов, сообщил глава Департамента по содержанию учреждений соцсферы Казани Илья Коротихин. он назвал объекты, в которых пройдут работы. Приводим главные из них:

гимназия №125, школа №130 им. Героя РФ майора С.А.Ашихмина, лицей №23, школы №161 и №171 — в последних трех установят контрольно-пропускные пункты;

детсады №415 и №302 — там поменяют кровлю, окна, отремонтируют фасад и входные группы;

подростковый клуб «Лидер», где будут оборудованы актовый зал на 120 мест, необходимые пространства, кабинеты, конференц-зал;

ремонт ДК химиков, который после реновации станет «Домом молодежи». На ремонт уже выделили 83 млн рублей;

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

стадион «Ракета» и спортшкола «Тасма»;

дом-музей Е.А.Боратынского и одна из старейших библиотек Авиастроительного района на ул.Побежимова, 47;

детский лагерь «Нармонка». Там появится клуб, столовая, медпункт, запланировано благоустройство территории.

Отдельно стоит упомянуть ремонт объектов здравоохранения на 1 млрд рублей: стационарные отделения №1, 2, 3 РКНД, стационары горбольницы №2 и №12, МКДЦ, РКИБ имени профессора А.Ф.Агафонова, а также госпиталь для ветеранов войн и городская клиническая больница №18.

— Задача масштабная, своевременно и качественно нужно ее выполнить. Часть объектов будет переходными, в некоторых не будет прерываться рабочий процесс. Радует, что мы ежегодно вводим новые школы, в этом году в ЖК «Лето» — очень большой объекты, быстрорастущий, — прокомментировал Метшин.

Задачей является и завершение капремонта здания под Дом работников образования, который планируют открыть уже весной.

— Постараемся, там у нас связано с объектом культурного наследия, поэтому не можем разбежаться так, как хотелось бы. Большие вопросы по собственникам вокруг, но мы дорожную карту имеем и постараемся в этом году этот очень важный объект для учителей и учительского города ввести в эксплуатацию, — пообещал мэр.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Несмотря на обширные программы ремонта, далеко не все объекты охвачены им.

— Потребность в капитальном ремонте тысячелетнего города Казани, столицы Татарстана, остается высокой. Особенно это ощущается в детских садах и в школах, но там мы аховые вопросы решили. Есть детсады, которые не видели капитального ремонта более полувека. Мы эту острую городскую проблему в очередной раз подняли пред раисом республики. Рустам Нургалиевич обещал депутатскому корпусу и жителям города поддержку. Есть понимание, надеемся, что в этом году удастся этот проект в пятилетнюю программу получить на следующий срок раиса нашей республики, — выразил надежду мэр Казани.

«К сожалению, ремонт раз и навсегда невозможно сделать»

Другой вопрос — капремонт жилых домов. На это выделят чуть меньше, чем на соцобъекты, — 4,1 млрд рублей. В программу включили 226 многоквартирных домов, в которых проживают 67 тыс. человек, сообщил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Василий Лысачкин.

Он напомнил, что с 2008 года в Казани отремонтировали более 4 тыс. домов.

— Впечатляющая цифра. Но, к сожалению, ремонт раз и на всегда невозможно сделать. На тот срок, что мы делаем, облегчает — и комфорт жизни совершенно другой, и люди себя чувствуют по-другому в капитально отремонтированных домах, — сказал Метшин.

Он попросил глав районов держать на контроле вопрос капремонта домов. И обратился к жителям, где будут проходить работы: «Посмелее, пожалуйста, вступайте в диалог, — и с подрядчиками, и с кураторами, с тем, чтобы мы учли все ваши пожелания и замечания».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году 40% сметы уйдет на замену лифтов, в основном это Азино, которое строилось в 90-х годах. Всего в 141 доме заменят 459 лифтов — это почти в три раза больше, чем в 2024-м. В 20 домах уже приступили к работам.

Что еще сделают:

в 46 домах поменяют систему отопления;

в 56 — установят новую кровлю;

в 26 — новый фасад, еще в 22 запланировано утепление фасада;

в 10 — установят узлы погодного регулирования, а в двух отремонтируют противопожарную систему.

Комплексный ремонт пройдет в 16 многоквартирных домах. На эти цели предусмотрено 676 млн рублей.

Дарья Пинегина