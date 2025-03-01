В Казани выделили 83 млн рублей на ремонт ДК химиков

Фото: Руслан Ишмухаметов

ГИСУ Татарстана объявило тендер на проведение капитального ремонта семи культурных учреждений республики. Согласно информации с официального портала государственных закупок, начальная цена контракта составляет 285,5 млн рублей.

Основной объем средств в рамках электронного аукциона будет направлен на капитальный ремонт Дворца культуры химиков. На реконструкцию этого объекта запланировано более 83 млн рублей из общей суммы закупки в размере 285,5 млн рублей.

Помимо ДК химиков, программа работ охватывает еще шесть культурных учреждений:



Детская школа искусств в с. Усады Высокогорского района (75,3 млн рублей).

Красногорский сельский дом культуры в Мамадышском районе (17,7 млн рублей).

Балыклынский сельский клуб в Кукморском районе (17,7 млн рублей).

Библиотека-филиал №25 в Казани (18,4 млн рублей).

Центральная библиотечная система в Мамадыше (9,9 млн рублей).

Театр юного зрителя в с. Вахитово Кукморского района, с благоустройством территории (63,2 млн рублей).

Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 26 февраля и продлится до 6 марта. Итоги аукциона будут подведены 10 марта текущего года.

По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.

Напомним, что в Казани состоялись общественные слушания по поводу наполнения Дома молодежи, который появится в казанском ДК химиков. Свои предложения озвучили жители Казани, молодые семьи, работающая молодежь, организации, школьники и студенты.



Матвей Гавриков