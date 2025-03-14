Спецпосланник США Стивен Уиткофф покинул Москву

Фото: Максим Платонов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершил свой визит в Москву и уже вылетел в Баку. Об этом сообщили в ТАСС.

По информации помощника президента России Юрия Ушакова, встреча между Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным должна была состояться в четверг, однако детали встречи не были озвучены. Самолет Уиткоффа приземлился в Россию 13 марта.

Накануне Дональд Трамп прокомментировал недавние заявления Владимира Путина о возможном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Американский президент назвал их «многообещающими, но неполными». Он подчеркнул, что если Россия не согласится на прекращение огня, это станет «большим разочарованием для мира».

Трамп также уточнил, что в это время в России проходят важные дискуссии.

— У нас есть люди, которые ведут дискуссии в России. У нас там есть представители, такие как Стив Уиткофф и другие. Они сейчас ведут очень серьезные обсуждения, — добавил он.