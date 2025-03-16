В США из-за штормов и торнадо погибли 16 человек
Сильные штормы и торнадо, обрушившиеся на Средний Запад и юг США, унесли жизни как минимум 16 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News. Наиболее пострадавшими стали штаты Миссури, Арканзас и Техас.
В Миссури погибли 10 человек, в Арканзасе — 3, и еще 3 жертвы зафиксированы в Техасе. Кроме того, в восьми округах Арканзаса 29 человек получили травмы.
В Миссури более 316 тыс. потребителей остались без электроэнергии из-за разрушительных погодных условий.
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