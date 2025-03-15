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«Зенит-Казань» узнал соперника по четвертьфиналу плей-офф Суперлиги

22:02, 15.03.2025

Действующий чемпион турнира сыграет против кемеровского «Кузбасса»

«Зенит-Казань» узнал соперника по четвертьфиналу плей-офф Суперлиги
Фото: Динар Фатыхов

В четвертьфинале плей-офф Суперлиги по волейболу «Зенит-Казань» сыграет с кемеровским «Кузбассом». Об этом стало известно по итогам первого раунда турнира.

«Кузбасс» в двух матчах обыграл красноярский «Енисей» и вышел в четвертьфинал плей-офф. Кемеровская команда заняла наихудшее место в регулярном чемпионате среди участников 1/4 финала. Таким образом «Кузбасс» сыграет с победителем «регулярки» казанским «Зенитом».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый матч четвертьфинальной серии пройдет 19 марта в Казани в 17.30 по московскому времени. Вторая игра состоится в Кемерово 23 марта.

«Зенит-Казань» выступает в нынешнем сезоне в ранге действующего чемпиона турнира. Команда Алексея Вербова выиграла два предыдущих розыгрыша плей-офф Суперлиги.

Зульфат Шафигуллин

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