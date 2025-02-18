Рособрнадзор скорректировал проект о баллах по экзамену для детей мигрантов

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор разработал проект приказа, определяющий минимальное количество баллов, необходимое для успешного прохождения тестирования на знание русского языка детьми мигрантов перед их зачислением в российские школы. Для успешного прохождения тестирования достаточно получить оценку «удовлетворительно», пишет ТАСС.

— Проектом приказа предлагается определить, что указанное минимальное количество баллов составляет 3 балла (удовлетворительно) за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (при приеме с 1 по 11 классы), что подтверждает соответствие уровня владения русским языком требованиям в необходимом объеме, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, что ранее опубликованный проект приказа, предлагавший считать тестирование пройденным при наборе 30% от максимального количества баллов, вызвал критику в Госдуме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал его «девальвацией норм закона». В Рособрнадзоре заявили, что публикация документа была технической ошибкой и что он является недоработанным.

Новый проект приказа разработан с учетом высказанных замечаний.

Данная инициатива реализуется в рамках закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2024 года, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года. В Минпросвещения ранее заявляли, что тестирование будет бесплатным.

Рената Валеева