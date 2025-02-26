Запросы на микрозаймы в Татарстане увеличились на 30%

Фото: Максим Платонов

Исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» показало, что в 2025 году жители Татарстана начали активнее обращаться за микрозаймами. В республике запросы увеличились на 30%, и теперь средняя сумма займа составляет 19 тыс. рублей.

Наибольший интерес к займам наблюдается в Чукотке, где количество заявок выросло на 33%. Также заметный рост зафиксирован в Ненецком автономном округе (24%) и Республике Тыва (18%).

В то же время, в некоторых регионах, таких как Костромская, Курская и Мурманская области, интерес к займам снизился. Например, в Костромской области количество заявок уменьшилось на 7%.

Суммы, запрашиваемые по займам, также увеличились по всей стране. Лидером по росту стал регион Калмыкия с увеличением на 39%.

Напомним, что Татарстан вошел в число регионов, показавших наибольший рост среднего размера микрозайма в ноябре по сравнению с октябрем. В республике этот показатель вырос на 1,6%.



Анастасия Фартыгина