На стройке в Набережных Челнах погиб 34-летний рабочий
Трагический инцидент произошел на строительной площадке в Набережных Челнах: погиб 34-летний рабочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
На место происшествия выехал заместитель прокурора города Айдар Салимуллин.
Прокуратура Набережных Челнов инициировала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на строительном объекте.
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