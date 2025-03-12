Путин впервые посетил Курскую область после атак ВСУ

Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента участившихся обстрелов и проникновения украинских диверсионных групп на территорию региона. Об этом сообщили в ТАСС.

Президент прибыл в штаб российской группировки войск в Курской области, где заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерала армии Валерия Герасимова.

Согласно докладу Герасимова, российским войскам удалось «освободить» более 86% территории Курской области, ранее занятой украинскими силами. Он также отметил, что операция по продвижению российских войск по трубе к Судже стала неожиданностью для ВСУ.

Герасимов заявил, что за последние пять дней группировкой «Курск» было «освобождено» 24 населенных пункта. Он также привел данные о потерях украинской армии на курском направлении, утверждая, что на курский плацдарм ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники. По словам Герасимова, потери ВСУ в курском приграничье составили более 67 тысяч человек и свыше 7 тысяч единиц техники.

