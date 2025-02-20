Средняя зарплата на средних и крупных предприятиях Казани выросла на 21%

Фото: Роман Хасаев

По итогам 2024 года средняя зарплата на средних и крупных предприятиях Казани выросла на 21%. Она составила более 90 тыс. рублей, сообщил на отчетной сессии Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Выросло и число таких предприятий — оно достигло 83,8 тыс. Их оборот составил 856 млрд рублей (+13%). Субъекты МСП выплатили 11,7 млрд рублей налогов — на 45% больше, чем в 2023-м.

В валовом территориальном продукте на МСП приходится 42,5%. Занятые в нем горожане составляют почти треть всего работающего населения Казани.

Напомним, по итогам 2024 года в Казани зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы: он составил 0,18%. Если к январю 2024 года в городе насчитывалось 1 765 официально зарегистрированных безработных, то в 2025-м их количество снизилось до 1 193 человек.

Галия Гарифуллина