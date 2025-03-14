Квартиры в Татарстане стали почти вдвое дороже частных домов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане средняя цена квадратного метра жилья в квартире достигла 135,4 тыс. рублей, что на 88,1% выше, чем стоимость «квадрата» в доме — 72 тыс. рублей. Об этом сообщили на портале «Мир квартир».

Эксперты уточняют, что такая разница в ценах наблюдается практически во всех регионах России. Исключение составляет только Ингушетия, где квадратный метр в квартире дешевле, чем в индивидуальном доме, на 15,9%.

Наибольший перевес цен на квартиры зафиксирован в Москве, где разница достигает 150%. Здесь квадратный метр квартиры стоит 356 тыс. рублей, тогда как в доме — 142 тыс. рублей. В других регионах, таких как Бурятия и Мордовия, квартиры также значительно дороже — на 127,7% и 127% соответственно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Меньшая разница в ценах наблюдается в Мордовии (квартиры дороже на 12,9%) и Дагестане (на 15,8%). В Московской области квадратный метр квартиры стоит на 48,4% больше, чем в доме, а в Санкт-Петербурге — на 43,4%.

В среднем по России квадратный метр квартиры дороже метра дома на 62%.

— Если сравнивать стоимость домов не с вторичным рынком, а с новостройками, разрыв будет еще больше — до 116%, — уточнил гендиректор портала Павел Луценко.

Он добавил, что за последние пять лет квартиры подорожали на 75%, в то время как дома — на 45%.

Напомним, что количество доступных квартир в новостройках Казани сократилось. Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Казани в феврале составила 234 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина