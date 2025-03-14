Хоккеисты «Ак Барса» выйдут в новой форме на матч с «Витязем»

Фото: Динар Фатыхов

15 марта на матче с «Витязем» команда «Ак Барс» представит эксклюзивную игровую форму под названием «Камзул». Это событие будет посвящено татарской культуре и национальному костюму, сообщили в пресс-службе клуба.

Форма выполнена в стиле камзула — традиционной татарской жилетки. Дизайн включает тесьму вокруг герба и на рукавах, вдохновленную узорами ворот башни Сююмбике. На плечах игроков будет изображен флаг Татарстана в виде тюльпана, а кайма по периметру джерси добавляет завершенности.