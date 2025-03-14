В Казани восстановили движение троллейбусов в районе Автовокзала

Фото: Дарья Пинегина

В Казани восстановлено движение троллейбусов после инцидента, который произошел под путепроводом в районе Автовокзала. Там транспорт сторонней организации повредил контактную сеть, что вызвало временные изменения в маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Теперь троллейбусы №3 и №5 следуют через петлю Тукая — Татарстан. Аварийные службы уже устранили проблему, и движение восстановлено.

