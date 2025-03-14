Троллейбусы №3 и №5 в Казани изменили маршруты из-за повреждения контактной сети
В Казани произошел инцидент, который затруднил движение троллейбусов. Под путепроводом в районе Автовокзала транспорт сторонней организации повредил контактную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.
- В связи с этим троллейбусы по маршрутам №3 и №5 временно следуют через петлю Тукая — Татарстан.
Аварийные службы уже работают на месте происшествия. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.
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