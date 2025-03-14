Троллейбусы №3 и №5 в Казани изменили маршруты из-за повреждения контактной сети

Фото: Максим Платонов

В Казани произошел инцидент, который затруднил движение троллейбусов. Под путепроводом в районе Автовокзала транспорт сторонней организации повредил контактную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

В связи с этим троллейбусы по маршрутам №3 и №5 временно следуют через петлю Тукая — Татарстан.

Аварийные службы уже работают на месте происшествия. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.

Анастасия Фартыгина