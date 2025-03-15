Эксперты выделили Казань как перспективное направление для соло-туризма

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты туристического сервиса «Яндекс Путешествия» определили главные тренды предстоящего туристического сезона, отметив растущую популярность одиночных путешествий среди россиян. Особое внимание аналитики уделили Казани, которая становится все более привлекательной для самостоятельных туристов.

По мнению специалистов, столица Татарстана идеально подходит для соло-путешествий благодаря сочетанию богатого исторического наследия и развитой туристической инфраструктуры. Город предлагает множество возможностей для самостоятельного осмотра достопримечательностей, включая прогулки по территории Казанского кремля — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

— Казань. Столица Татарстана богата историей, сочетающей европейскую и восточную культуры. Прогулки по Кремлю, посещение музеев и кафе, дружелюбная атмосфера, — отметили аналитики «Яндекс Путешествий».

В рейтинге городов для соло-туризма Казань выделяется благодаря:

развитой туристической инфраструктуре;

дружелюбной атмосфере;

богатому выбору кафе и ресторанов с национальной кухней;

безопасным условиям для прогулок;

удобной навигации и транспортной доступности.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост интереса к самостоятельным путешествиям, особенно среди молодежи и людей среднего возраста, ищущих новые впечатления и культурное развитие, что с лихвой может дать Казань.

Напомним, что Казань входит в десятку самых популярных городов для путешествий по России среди женщин.



Матвей Гавриков