Казань попала в топ популярных направлений у россиянок

Фото: Динар Фатыхов

Казань входит в десятку самых популярных городов для путешествий по России среди женщин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».

Наряду с такими туристическими центрами, как Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, столица Татарстана привлекает россиянок своей богатой историей, уникальной культурой и современными достопримечательностями.

— Казань — это город с богатейшим культурным наследием, который предлагает широкие возможности для туризма. Здесь и Кремль, внесенный в список ЮНЕСКО, и многочисленные музеи, и яркая гастрономическая сцена. Мы рады видеть Казань в топе популярных направлений и уверены, что город продолжит привлекать все больше путешественниц, — сказали эксперты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно исследованию, чаще всего женщины путешествуют вдвоем (75% от всех поездок), а самой активной возрастной группой являются туристки в возрасте от 21 до 31 года.

Среди зарубежных направлений, предпочитаемых россиянками, лидируют Турция и Армения. Внутри страны, помимо Казани, в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Самара, Уфа и Грозный.

Средняя стоимость поездки в бюджетные направления, к которым, как правило, относится и Казань, составляет около 25 тыс. рублей.

Этой зимой россияне чаще всего отдыхали в Москве, Стамбуле и Дубае. В России лидером по бронированиям стала Москва с 27,3% от общего числа, за ней следует Санкт-Петербург с 13,8%. Казань также оказалась в числе популярных направлений, заняв четвертое место с долей 3,1% отельных заказов.

Рената Валеева