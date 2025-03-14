Влад Бумага объявил о банкротстве своей компании «Бумажная бумага»

Фото: Максим Платонов

Компания блогера Влада Бумаги, известного под псевдонимом Влад А4, «Бумажная бумага» уведомила кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Об этом сообщается на госпортале «Федресурс».

На данный момент судебные претензии к «Бумажной бумаге» составляют около 40 млн рублей. Основные иски касаются контрактов на поставку компонентов для снеков и упаковки. Наибольший иск на сумму 29,7 млн рублей поступил от российского подразделения немецкой компании ADM Wild Europe GmbH, производящей ароматизаторы и пищевые добавки.

«Бумажная бумага» является основной структурой Влада Бумаги в России, с выручкой в 3,9 млрд рублей и чистой прибылью в 186 млн рублей за 2023 год. В то же время, другой бизнес блогера, ООО «Ачетыре», который отвечает за его блогерскую деятельность, показал выручку в 794 млн рублей и чистую прибыль в 377,3 млн рублей.

Компания «Бумажная бумага» зарегистрирована на кипрскую A4Group Limited, которой владеет Влад Бумага, а также бывший топ-менеджер торговых сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексей Клочков и эксперт по рекламе Виталиус Паулюс.

Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным длилась 4 часа и 27 минут. На ней блогер Влад А4 спросил о том, какие смыслы и ценности необходимо транслировать через свой блог. Также белорусский и российский видеоблогер Влад Бумага поделился впечатлениями после прямой линии с президентом.

