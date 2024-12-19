Влад Бумага поделился впечатлениями от прямой линии с Владимиром Путиным

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Популярный белорусский и российский видеоблогер Влад Бумага поделился впечатлениями после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент «Реального времени». В ходе пресс-конференции блогеру удалось задать свои вопросы российскому лидеру.



— Я ничего не ожидал, я был готов к любому ответу. Это безумно вдохновляет. В своем вопросе я, естественно, не только себя имел в виду. Еще хотел, чтобы мои коллеги получили какой-то ответ, напутствие. Но это действительно так, все внутри нас. Надо какой-то моральный компас иметь, — сказал Влад Бумага.

Блогер подчеркнул, что ему нужно время, чтобы осмыслить этот опыт. По его словам, пока неизвестно, ждать ли зрителям ролик с пресс-конференции с президентом России.

— Я был на связи со своей командой, друзьями, женой Юлей, сказал: «Тебе Владимир Владимирович привет передал». Она в восторге. В общем, мне нужно [все] переварить, мне нужно время оценить, что происходит, — сказал он.

Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным сегодня длилась 4 часа и 27 минут. На ней блогер Влад А4 спросил о том, какие смыслы и ценности необходимо транслировать через свой блог.

— Советы по тому, что нужно постить в интернете, бесполезны. Чувство ответственности людей сориентирует лучше, чем я буду раздавать вам советы, — сказал Путин.

Галия Гарифуллина