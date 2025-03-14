В Нижнекамске задержали мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Информация о подозрительных действиях поступила в правоохранительные органы: мужчины искали что-то в траве недалеко от города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Прибыв на место, сотрудники патрульно-постовой службы полиции провели задержание. Во время личного досмотра у одного из мужчин, который был в перчатках, нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик PVP весом 0,38 грамма.

Реальное время / realnoevremya.ru

Оба задержанных отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. В результате они были привлечены к административной ответственности и помещены в камеру для административно задержанных лиц.