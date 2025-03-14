В России увеличилось количество снежных барсов с 10 до 87 особей

Фото: Реальное время

На международном форуме по охране природы в Татарстане обсудили меры по сохранению снежного барса. Министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков подчеркнул важность этого события, подчеркнув, что республика активно участвует в вопросах охраны редких видов животных.

— Если раньше в России было менее 10 снежных барсов, то сейчас их количество возросло до 87, — рассказал Али Узденов, председатель общего собрания Межрегиональной Ассоциации «Ирбис».

Он также уточнил, что мероприятие собрало представителей 12 стран, включая Индию, Китай и Пакистан, что подчеркивает международное внимание к проблемам сохранения этого вида.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Нам надо сделать все, чтобы снежного барса на территории России было больше. Это объединяет нас всех: волонтеров, общественников, ученых, энтузиастов, — добавил Узденов.

Важным шагом стало принятие Казанской декларации, которая призвана объединить усилия стран по охране снежного барса.

— Хотя исторически снежный барс не обитал на нашей территории, мы считаем это большой честью — сохранять наши атрибуты и работать над защитой редких видов, — объяснил Шадриков, почему Татарстан взялся за эту проблему.



Анастасия Фартыгина