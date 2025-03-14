Минтранс России предложил парковать электросамокаты под спецзнаками

Фото: Максим Платонов

Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения, касающиеся парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты. Согласно проекту изменений, парковка самокатов будет разрешена только в местах, где установлены специальные дорожные знаки, указывающие на это. В случае отсутствия таких знаков, парковка будет допустима в тех местах, где самокаты не будут мешать движению пешеходов, сообщили в РБК.

Артем Шейкин, первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, уточнил, что компаниям кикшеринга придется приложить усилия для организации специальных зон для парковки самокатов. Это необходимо для поддержания порядка в городах и предотвращения хаотичного размещения самокатов, что создает неудобства для пешеходов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в рамках поправок предлагается ввести административную ответственность для водителей СИМ за нарушения правил дорожного движения. Максимальный штраф за такие нарушения может вырасти с 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Также планируется запретить движение самокатов по тротуарам, за исключением случаев, когда поблизости нет велодорожек и вес самоката составляет менее 35 кг. Водителям самокатов будет запрещено требовать от пешеходов их пропускать, включая использование звуковых сигналов. Кроме того, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при приближении к пешеходам.

Накануне Минтранс России подготовил проект поправок в ПДД, направленных на уточнение регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в первую очередь электросамокатов. Водителям СИМ будет запрещено требовать от пешеходов уступать дорогу, в том числе путем подачи звукового сигнала.



Анастасия Фартыгина