Минтранс России запретит водителям самокатов сигналить пешеходам

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта России подготовило проект поправок в ПДД, направленных на уточнение регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в первую очередь электросамокатов, сообщает РИА «Новости».



Водителям СИМ будет запрещено требовать от пешеходов уступать дорогу, в том числе путем подачи звукового сигнала. Также вводится прямой запрет на передвижение на СИМ вдвоем или втроем.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Минтрансе отмечают, что поправки направлены на повышение безопасности как водителей самокатов, так и пешеходов и уточняют действующее регулирование на основе правоприменительной практики.

— Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Рената Валеева