Минтранс России запретит водителям самокатов сигналить пешеходам
Министерство транспорта России подготовило проект поправок в ПДД, направленных на уточнение регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в первую очередь электросамокатов, сообщает РИА «Новости».
Водителям СИМ будет запрещено требовать от пешеходов уступать дорогу, в том числе путем подачи звукового сигнала. Также вводится прямой запрет на передвижение на СИМ вдвоем или втроем.
В Минтрансе отмечают, что поправки направлены на повышение безопасности как водителей самокатов, так и пешеходов и уточняют действующее регулирование на основе правоприменительной практики.
— Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность, — цитирует агентство сообщение ведомства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.