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Банк России опубликовал курс валют на 14 марта

19:10, 13.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 14 марта
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 14 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар упал на 0,001 рубля, евро вырос на 0,28 рубля, юань снизился на 0,05 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 86,62 рубля;
  • евро — 94,26 рубля;
  • юань — 11,87 рубля.

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