Банк России опубликовал курс валют на 14 марта
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 14 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар упал на 0,001 рубля, евро вырос на 0,28 рубля, юань снизился на 0,05 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 86,62 рубля;
- евро — 94,26 рубля;
- юань — 11,87 рубля.
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