В Татарстане определили порядок проведения Ураза-байрама

Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман Татарстана объявило порядок проведения Ураза-байрама, который состоится 30 марта, в день завершения священного месяца Рамадан.

Праздничные мероприятия начнутся в мечетях городов республики в 6:30 утра с чтения аятов Корана. В 7:00 начнется чтение гает-вагазов (проповедей), а сам праздничный намаз запланирован на 7:30.

В мечетях сельской местности рекомендуется проводить праздничный намаз через полчаса после восхода солнца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, праздничную проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».



Напомним, что раис республики Рустам Минниханов подписал указ об определении дат проведения главных мусульманских праздников в 2025 году: Ураза-байрам будет отмечаться 30 марта, а Курбан-байрам — 6 июня.