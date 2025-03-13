В Татарстане определили порядок проведения Ураза-байрама
Духовное управление мусульман Татарстана объявило порядок проведения Ураза-байрама, который состоится 30 марта, в день завершения священного месяца Рамадан.
Праздничные мероприятия начнутся в мечетях городов республики в 6:30 утра с чтения аятов Корана. В 7:00 начнется чтение гает-вагазов (проповедей), а сам праздничный намаз запланирован на 7:30.
- В мечетях сельской местности рекомендуется проводить праздничный намаз через полчаса после восхода солнца.
Кроме того, праздничную проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».
Напомним, что раис республики Рустам Минниханов подписал указ об определении дат проведения главных мусульманских праздников в 2025 году: Ураза-байрам будет отмечаться 30 марта, а Курбан-байрам — 6 июня.
Справка
Ураза-байрам, также известный как Ид аль-Фитр, является одним из самых значимых праздников в исламском календаре, символизируя окончание поста и время для молитвы, благодарности и общения с близкими.
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