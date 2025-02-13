Минниханов определил даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в Татарстане в 2025 году

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об определении дат проведения главных мусульманских праздников в 2025 году: Ураза-байрам будет отмечаться 30 марта, а Курбан-байрам — 6 июня.

— Определить в Республике Татарстан 30 марта 2025 года днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам; 6 июня 2025 года отмечается праздник Курбан-байрам, — говорится в тексте указа.

Согласно указу, 30 марта приходится на воскресенье, что не предусматривает дополнительный выходной день. Курбан-байрам, отмечаемый 6 июня (пятница), будет нерабочим днем в соответствии с республиканским законодательством.

В ноябре прошлого года ДУМ РТ предварительно определило даты мусульманских праздников в 2025 году. Сообщалось, что священный месяц Рамадан начнется в республике 1 марта (суббота) и продлится 30 дней.

Напомним, в 2024 году Рамадан начался 11 марта, Ураза-байрам отмечался 10 апреля, а Курбан-байрам — 16 июня.

Рената Валеева