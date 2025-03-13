Нападающего «Рубина» Даку оштрафовали за удар по штативу оператора на 50 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Мирлинд Даку получил штраф в размере 50 тыс. рублей за неспортивное поведение во время матча с московским «Спартаком». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Инцидент произошел 9 марта, когда «Рубин» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Во втором тайме между Даку и защитником «Спартака» Алексисом Дуарте возникла потасовка, в результате которой оба игрока получили вторые желтые карточки и были удалены с поля. Уходя в подтрибунное помещение, Даку ударил по штативу оператора, что и стало причиной штрафа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Футболист «Рубина» Даку оштрафован за неспортивное поведение на 50 тыс. рублей за удар по штативу оператора основного вещателя при покидании поля, — пояснил Григорьянц.

В текущем сезоне Даку провел 19 матчей во всех турнирах и забил 11 голов, что позволяет ему делить второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Они отстают от лидера, форварда «Спартака» Манфреда Угальде, на пять мячей.

После 20 туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 21-м туре казанцы 16 марта на своем поле встретятся с «Нижним Новгородом», однако Даку пропустит эту игру из-за одноматчевой дисквалификации за удаление в матче со «Спартаком».

Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на первый учебно-тренировочный сбор 2023 года. Сборная сыграет два товарищеских матча: 19 марта с Гренадой и 25 марта с Замбией. В окончательный список вошел 31 футболист, среди них и представитель из Казани — вратарь Евгений Ставер из «Рубина».

Анастасия Фартыгина