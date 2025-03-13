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На матчи по футболу с Гренадой и Замбией вызвали футболиста из «Рубина»

15:44, 13.03.2025
На матчи по футболу с Гренадой и Замбией вызвали футболиста из «Рубина»
Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на первый учебно-тренировочный сбор 2023 года. Сборная сыграет два товарищеских матча: 19 марта с Гренадой и 25 марта с Замбией. Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

В окончательный список вошел 31 футболист, среди них и представитель из Казани — вратарь Евгений Ставер из «Рубина». Также в состав вернулся нападающий Артем Дзюба из «Акрона», который не играл за сборную с июня 2021 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вратари:

  • Евгений Ставер («Рубин», Казань);
  • Александр Максименко («Спартак», Москва);
  • Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург);
  • Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники:

  • Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону);
  • Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный);
  • Александр Сильянов («Локомотив», Москва);
  • Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва);
  • Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара);
  • Руслан Литвинов («Спартак», Москва);
  • Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники:

  • Александр Черников («Краснодар»);
  • Данил Пруцев («Спартак», Москва);
  • Антон Миранчук («Сьон»);
  • Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва);
  • Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив», Москва);
  • Даниил Фомин («Динамо», Москва);
  • Иван Комаров («Ростов», Ростов-на-Дону);
  • Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург);
  • Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный);
  • Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие:

  • Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва);
  • Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону);
  • Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара);
  • Артем Дзюба («Акрон», Тольятти).

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