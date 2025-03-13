На матчи по футболу с Гренадой и Замбией вызвали футболиста из «Рубина»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на первый учебно-тренировочный сбор 2023 года. Сборная сыграет два товарищеских матча: 19 марта с Гренадой и 25 марта с Замбией. Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.
В окончательный список вошел 31 футболист, среди них и представитель из Казани — вратарь Евгений Ставер из «Рубина». Также в состав вернулся нападающий Артем Дзюба из «Акрона», который не играл за сборную с июня 2021 года.
Вратари:
- Евгений Ставер («Рубин», Казань);
- Александр Максименко («Спартак», Москва);
- Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург);
- Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники:
- Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону);
- Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный);
- Александр Сильянов («Локомотив», Москва);
- Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва);
- Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара);
- Руслан Литвинов («Спартак», Москва);
- Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).
Полузащитники:
- Александр Черников («Краснодар»);
- Данил Пруцев («Спартак», Москва);
- Антон Миранчук («Сьон»);
- Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва);
- Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив», Москва);
- Даниил Фомин («Динамо», Москва);
- Иван Комаров («Ростов», Ростов-на-Дону);
- Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург);
- Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный);
- Зелимхан Бакаев («Химки»).
Нападающие:
- Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва);
- Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону);
- Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара);
- Артем Дзюба («Акрон», Тольятти).
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