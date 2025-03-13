На матчи по футболу с Гренадой и Замбией вызвали футболиста из «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на первый учебно-тренировочный сбор 2023 года. Сборная сыграет два товарищеских матча: 19 марта с Гренадой и 25 марта с Замбией. Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

В окончательный список вошел 31 футболист, среди них и представитель из Казани — вратарь Евгений Ставер из «Рубина». Также в состав вернулся нападающий Артем Дзюба из «Акрона», который не играл за сборную с июня 2021 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вратари:

Евгений Ставер («Рубин», Казань);

Александр Максименко («Спартак», Москва);

Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург);

Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники:

Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону);

Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный);

Александр Сильянов («Локомотив», Москва);

Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва);

Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара);

Руслан Литвинов («Спартак», Москва);

Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники:

Александр Черников («Краснодар»);

Данил Пруцев («Спартак», Москва);

Антон Миранчук («Сьон»);

Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва);

Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив», Москва);

Даниил Фомин («Динамо», Москва);

Иван Комаров («Ростов», Ростов-на-Дону);

Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург);

Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный);

Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: