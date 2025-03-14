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Сегодня в Татарстане потеплеет до +13 градусов

07:00, 14.03.2025
Сегодня в Татарстане потеплеет до +13 градусов
Фото: Реальное время

14 марта в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь, утром в отдельных районах — туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер западный с переходом на южный 6—11 м/с, днем местами с порывами 15—17 м/с.

Максимальная температура воздуха днем ожидается в диапазоне от +4 до +9 градусов, на западе и юго-западе до +13. В Казани днем от +6 до +9 градусов.

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