Сегодня в Татарстане потеплеет до +13 градусов
14 марта в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь, утром в отдельных районах — туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер западный с переходом на южный 6—11 м/с, днем местами с порывами 15—17 м/с.
Максимальная температура воздуха днем ожидается в диапазоне от +4 до +9 градусов, на западе и юго-западе до +13. В Казани днем от +6 до +9 градусов.
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