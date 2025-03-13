В Казани автобус №30 станет бесплатным 14 марта в честь Рамадана

Фото: Максим Платонов

14 марта, в честь наступления священного месяца Рамадан, проезд в автобусе №30 в Казани будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

По инициативе благотворительного фонда «Закят» маршрут №30 уже второй год подряд становится благотворительным в этот особый день. Для того чтобы пассажиры смогли легко узнать бесплатный автобус, на его лобовом стекле будет размещена табличка с надписью «Благотворительный маршрут», а салон украсят воздушными шарами.

Благотворительный «маршрут Рамадана» будет работать с 6.00 до 18.00.

Маршрут №30 является одним из самых популярных и протяженных в Казани, соединяя четыре района города: Советский, Приволжский, Вахитовский и Кировский.

Рената Валеева