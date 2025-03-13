Скончалась София Губайдулина — выдающийся композитор и почетный гражданин Казани
Ушла из жизни София Асгатовна Губайдулина, всемирно известный композитор, почетный гражданин Казани и заслуженный деятель искусств РСФСР. Ей было 93 года.
Мэрия города Казани и мэр Ильсур Метшин выразили глубокие соболезнования родным и близким Софии Губайдулиной в связи с ее кончиной, разделяя горечь невосполнимой утраты.
— С глубокой болью мы узнали о кончине Софии Асгатовны Губайдулиной. София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям, — говорится в соболезновании Метшина.
В 2022 году «Реальное время» выпустило подробную обзорную статью о Софии Асгатовне, в которой рассказало о ее корнях, о том, как на татарстанской земле вырос ее музыкальный дар и какое огромное влияние композитор оказала на музыкальную культуру современности. Подробнее — в материале.
Справка
София Асгатовна Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в Чистополе. Окончила Казанскую консерваторию (1954) и Московскую консерваторию (1959), а также аспирантуру при Московской консерватории (1963). На протяжении творческой карьеры сталкивалась с непониманием, но получала поддержку от выдающихся деятелей культуры, включая Д. Шостаковича. С 1975 года входила в композиторскую группу «Астрея». С 1991 года проживала в Германии. Она была членом Шведской королевской музыкальной академии, лауреатом Императорской премии Японии, обладательницей Госпремии РФ, дамой ордена «За заслуги перед ФРГ», почетным доктором Йельского и Чикагского университетов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.