Скончалась София Губайдулина — выдающийся композитор и почетный гражданин Казани

Фото: Максим Платонов

Ушла из жизни София Асгатовна Губайдулина, всемирно известный композитор, почетный гражданин Казани и заслуженный деятель искусств РСФСР. Ей было 93 года.

Мэрия города Казани и мэр Ильсур Метшин выразили глубокие соболезнования родным и близким Софии Губайдулиной в связи с ее кончиной, разделяя горечь невосполнимой утраты.

— С глубокой болью мы узнали о кончине Софии Асгатовны Губайдулиной. София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям, — говорится в соболезновании Метшина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2022 году «Реальное время» выпустило подробную обзорную статью о Софии Асгатовне, в которой рассказало о ее корнях, о том, как на татарстанской земле вырос ее музыкальный дар и какое огромное влияние композитор оказала на музыкальную культуру современности. Подробнее — в материале.