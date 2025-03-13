Иностранный студент из Казани задержан за распространение наркотиков

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Казани задержали 24-летнего иностранного студента одного из местных вузов по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что молодой человек причастен к распространению наркотических веществ через тайники-закладки на территории города. При личном досмотре у него был обнаружен сверток с 48 граммами синтетического наркотика «эфедрон».

Следствие установило, что студент занимался противоправной деятельностью около месяца, выполняя функции фасовщика и распространителя запрещенных веществ.

Задержанный полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

12 марта прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Казани, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. С 21 мая по 23 июля 2024 года обвиняемая, действуя в сговоре с неустановленными лицами, через интернет пыталась сбыть наркотики на территории Казани.

Рената Валеева