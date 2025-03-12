Российские военные освободили населенный пункт Новомарково в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новомарково в ДНР.
— Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке министерства.
Накануне военные силы России освободили за сутки пять населенных пунктов: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.