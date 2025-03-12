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Российские военные освободили населенный пункт Новомарково в ДНР

14:15, 12.03.2025
Российские военные освободили населенный пункт Новомарково в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новомарково в ДНР.

— Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке министерства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне военные силы России освободили за сутки пять населенных пунктов: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области.

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