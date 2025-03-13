«Татфлот» погасил многомиллионные долги после вмешательства прокуратуры
АО «Судоходная компания «Татфлот» выплатило задолженность по заработной плате в размере 6,9 млн рублей 357 сотрудникам после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка, проведенная транспортной прокуратурой, выявила нарушения сроков выплаты заработной платы и отпускных 357 работникам АО «Татфлот».
В результате прокурорского реагирования директору предприятия внесено представление, а в отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1—4 настоящей статьи), предусматривающей ответственность за повторную невыплату заработной платы.
В декабре прошлого года компания уже закрывала долги в 14,3 млн рублей перед работниками. Тогда указанную сумму компания задолжала 436 сотрудникам.
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