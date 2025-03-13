Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сегодня, 13 марта, сообщило белорусское агентство БелТА.

Самолет Лукашенко приземлился в московском аэропорту Внуково. Эта поездка является первым зарубежным визитом Лукашенко после его переизбрания на пост президента Белоруссии.

В связи с официальным статусом визита белорусского лидера встретили в сопровождении почетного караула и с исполнением гимнов Белоруссии и России. Для Лукашенко подготовлен российский автомобиль Aurus с белорусским флагом.

Накануне стало известно, что в ходе сегодняшних переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Также в центре внимания будут перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и актуальные темы международной повестки дня.

В последний раз Лукашенко посещал Россию во время саммита БРИКС в Казани. Тогда он отметил размер татарского чак-чака и посмотрел продукцию вертолетного завода.