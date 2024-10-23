Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казань

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он прилетел в столицу Татарстана, где его уже ждали официальные лица.



— Какой он у вас крупный! — подчеркнул размеры каравая Александр Лукашенко, поздоровавшись с вице-премьером республики Олегом Коробченко.

Рустам Минниханов также предложил попробовать Лукашенко татарский чак-чак.

— Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя! Ты-то худенький! — сказал Лукашенко.

— А ты немножко, — убеждал Минниханов.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика рассчитывает на получение статуса страны-партнера БРИКС, видя в этом первый шаг к полноценному членству.

Минск подал заявку на вступление в объединение в прошлом году. Несмотря на то, что страны БРИКС решили пока не принимать новых членов, Россия пообещала помочь в получении Белоруссией статуса страны-партнера.

Напомним, сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У Владимира Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.



Анастасия Фартыгина