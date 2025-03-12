Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 13 марта

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта в Москве. Это официальный визит Лукашенко, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы белорусского государства, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Также в центре внимания будут перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и актуальные темы международной повестки дня.

По итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов, что подчеркивает важность сотрудничества между двумя странами.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Соответствующий указ подписан 10 марта. Согласно сообщению, данный проект соглашения утвержден как основа для проведения переговоров между Белоруссией и Россией.



Анастасия Фартыгина