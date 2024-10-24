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Рустам Минниханов показал Александру Лукашенко продукцию вертолетного завода

16:55, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Рустам Минниханов показал Александру Лукашенко продукцию вертолетного завода
Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов показал президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко продукцию вертолетного завода. Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

Белорусский президент был впечатлен медицинским Ансат и Ми-38 с VIP-салоном. Он подчеркнул, что у последнего салона больше вместимость и скорость выше, чем у Ми-8, несмотря на габариты.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко заявил, что страна стала партнером в БРИКС.

предоставлено пресс-службой раиса РТ
Дарья Пузикова

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