Рустам Минниханов показал Александру Лукашенко продукцию вертолетного завода

Глава Татарстана Рустам Минниханов показал президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко продукцию вертолетного завода. Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

Белорусский президент был впечатлен медицинским Ансат и Ми-38 с VIP-салоном. Он подчеркнул, что у последнего салона больше вместимость и скорость выше, чем у Ми-8, несмотря на габариты.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко заявил, что страна стала партнером в БРИКС.



Дарья Пузикова