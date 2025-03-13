Кремль: операция по «освобождению» Курской области от ВСУ близка к завершению

Фото: Михаил Захаров

Российские войска находятся в завершающей стадии операции по «освобождению» территории Курской области от ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ссылаясь на доклады, представленные Владимиру Путину во время его посещения одного из командных пунктов в регионе.

— В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы «Север», заместителя командующего группировки «Север», которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков, — сообщил Песков.

Напомним, 12 марта Владимир Путин впервые после вторжения в регион украинских военных посетил Курскую область, где провел совещание с командованием. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские подразделения «вернули контроль» над более 86% территории региона, «ранее занятой ВСУ», общей площадью более 1100 кв. км.

Сообщается, что Владимир Путин поставил задачу «разгромить подразделения ВСУ» в Курской области и «выйти на госграницу» в кратчайшие сроки.

Рената Валеева