В МВД предупредили о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

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МВД предупредило граждан о новой мошеннической схеме, использующей имя известного сервиса по продаже авиабилетов. Злоумышленники предлагают пользователям ставить лайки отелям за вознаграждение, обещая доход от 750 рублей в день. Об этом пишет РИА «Новости».

— Пример мошенничества в сфере трудоустройства. На этот раз от имени известного сервиса по продаже авиабилетов предлагают ставить «лайки» отелям, обещая от 750 рублей в день, — говорится в сообщении ведомства.

Схема, как правило, начинается с выполнения простых заданий и выплаты небольшого вознаграждения для завоевания доверия. В дальнейшем мошенники переходят к более серьезным требованиям.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Завоевав доверие, мошенники предложат «выкупить товар», приобрести «премиум аккаунты» или под любым другим предлогом потребуют вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях мошенники предлагают установить приложение «для работы», под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение, — предупреждают правоохранители.

Помимо этого, телефонные мошенники разработали новую схему обмана, в которой используют несовершеннолетних. Жертвами этой мошеннической схемы становятся дети и подростки в возрасте от 9 до 14 лет.

Рената Валеева