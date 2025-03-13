В Москве телефонные мошенники придумали новую схему: «видеообыск» с участием детей

Фото: Максим Платонов

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, в которой используют несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД России по Москве. Об этом рассказал начальник 6-го отдела управления уголовного розыска Денис Коваленко, пишет «Комсомольская правда».

Жертвами этой мошеннической схемы становятся дети и подростки в возрасте от 9 до 14 лет. Злоумышленники звонят детям по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и требуют провести дома «видеообыск». Мошенники убеждают детей, что их родители якобы должны задекларировать все деньги и ценности, находящиеся в квартире.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Ребенка просят провести видеообыск в квартире, все найденные в квартире денежные средства упаковать и передать неизвестным лицам, то есть курьерам, — пояснил Коваленко. Аферисты используют тактику запугивания, угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности в случае отказа.

Правоохранительные органы призывают родителей быть бдительными и провести разъяснительные беседы со своими детьми, предупредив их о новых видах мошенничества. Важно объяснить детям, что нельзя доверять незнакомым людям, звонящим по телефону, и что ни в коем случае нельзя выполнять их требования, особенно если они касаются передачи денег или ценностей.

Напомним, мошенники активно внедряют тему самозапрета на кредиты в свои схемы, чтобы получить доступ к услугам на портале «Госуслуги».

Рената Валеева