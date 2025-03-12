Депутат Госдумы требует проверки косметики La Roche-Posay на наличие бензола

Фото: скриншот с сайта Яндекс.маркет

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить информацию об обнаружении канцерогена бензола в косметике марки La Roche-Posay, принадлежащей компании L'Oréal. По данным «Газеты.ру», Леонов обеспокоен тем, что продукция, предположительно содержащая бензол, до сих пор продается в российских магазинах и на онлайн-площадках.

— Уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию и при необходимости принять соответствующие меры, которые позволят защитить здоровье граждан Российской Федерации, — говорится в обращении депутата.

Основанием для обращения послужили данные частной американской лаборатории Valisure, обнаружившей бензол в десятках брендов косметики, включая продукцию L'Oréal. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, компания L'Oréal уже отозвала из продажи все партии средства от акне Effaclar Duo из-за обнаруженного бензола. В креме содержится перекись бензоила, которая при определенных условиях распадается до канцерогена бензола. Лаборатория Valisure обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) с просьбой о массовом отзыве зараженных продуктов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сергей Леонов подчеркнул, что ситуация требует незамедлительной реакции российских надзорных органов для защиты здоровья граждан. Он ожидает от Роспотребнадзора проверки наличия бензола в косметике La Roche-Posay, продающейся в России, и принятия необходимых мер в случае подтверждения информации.

Рената Валеева