В России могут ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами

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Минстрой России рассматривает возможность введения повышенных взносов на капитальный ремонт для многоквартирных домов, оборудованных лифтами. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, пишет РИА «Новости».

— Есть практика по введению дифференцированных взносов. Действительно, дома с лифтами должны собирать с квадратного метра больше, для того чтобы в назначенные моменты эти лифты заменить. Соответствующая инициатива министерством прорабатывается, — заявил Файзуллин.

По словам министра, действующее законодательство предусматривает приоритетность работ, влияющих на срок службы домов, а также возможность установления повышенного уровня взносов в отдельных домах.

В этом году в Вахитовском и Приволжском районах Казани проведут капремонт 49 многоквартирных домов, в которых проживают 15,1 тыс. жителей.

Рената Валеева