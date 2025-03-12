Новости общества

02:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России могут ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами

18:23, 12.03.2025
В России могут ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами
Фото: Динар Фатыхов

Минстрой России рассматривает возможность введения повышенных взносов на капитальный ремонт для многоквартирных домов, оборудованных лифтами. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, пишет РИА «Новости».

— Есть практика по введению дифференцированных взносов. Действительно, дома с лифтами должны собирать с квадратного метра больше, для того чтобы в назначенные моменты эти лифты заменить. Соответствующая инициатива министерством прорабатывается, — заявил Файзуллин.

По словам министра, действующее законодательство предусматривает приоритетность работ, влияющих на срок службы домов, а также возможность установления повышенного уровня взносов в отдельных домах.

В этом году в Вахитовском и Приволжском районах Казани проведут капремонт 49 многоквартирных домов, в которых проживают 15,1 тыс. жителей.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также