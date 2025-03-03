В Вахитовском и Приволжском районах Казани проведут капремонт 49 домов

Фото: Максим Платонов

В этом году году в Вахитовском и Приволжском районах Казани проведут капремонт 49 многоквартирных домов, в которых проживают 15,1 тыс. жителей. Работы затронут 141 подъезд, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В частности, в программу вошел объект культурного наследия. Речь идет о доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, 3а. В рамках программы капремонта в 31 доме планируют заменить 101 лифт — в четыре раза больше, чем годом ранее.



В 2024-м в районах отремонтировали 35 домов. Кроме того, к саммиту БРИКС в порядок привели 30 фасадов. В работу включились городские предприятия и бизнес — они заменили более 100 тыс. кв. м фасадов 363 зданий.

Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах в этом году благоустроят 93 двора. В 2024-м в порядок привели 81 придомовую территорию, а всего за пять лет по программе «Наш двор» — 363.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане начнется капремонт 911 многоквартирных домов, расположенных в 42 муниципалитетах. В рамках программы капремонта предусмотрена замена 711 лифтов в 234 домах и выполнение общестроительных работ в 688 зданиях.

Галия Гарифуллина