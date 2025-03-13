Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +8 градусов

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и дождь. Утром местами возможен туман. На дорогах сохранится гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный с переходом на западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов.

Температура в Казани прогнозируется в диапазоне от +4 до +8 градусов.