Число выдворенных из России иностранцев-нарушителей выросло на 45%

Фото: Мария Зверева

В 2024 году более 157 тысяч иностранцев-нарушителей были принудительно выдворены из России, что на 45% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

— В минувшем году принято свыше 190 тысяч решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии в отношении граждан иностранных государств. Это почти на треть больше, чем в 2023 году. Принудительно Россию покинули свыше 157 тысяч иностранцев, нарушивших законодательство, что на 45% превышает результаты прошлого года, — заявила Волк.

По ее словам, МВД активизировало работу по ограничению въезда в страну иностранных граждан, не соблюдающих российское законодательство. В 2024 году было направлено 267,2 тыс. представлений о неразрешении въезда в Россию, что на 93,8 тыс. больше, чем в 2023 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в 2024 году вдвое уменьшилось количество выданных разрешений на временное проживание и почти на четверть — видов на жительство. Это связано с усилением контроля за злоупотреблениями со стороны иностранных граждан при получении данных статусов в упрощенном порядке.

В российских учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) число иностранцев достигло более 30 тыс. человек. 69,5% из этого числа составляют выходцы из Средней Азии.

Рената Валеева