Число иностранцев в российских тюрьмах превысило 30 тысяч

Фото: Максим Платонов

В российских учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) число иностранцев достигло более 30 тыс. человек, что вызывает опасения по поводу ухудшения оперативной обстановки. Об этом заявил глава ФСИН РФ Аркадий Гостев на итоговой коллегии ведомства.

По словам Гостева, 69,5% из этого числа составляют выходцы из Средней Азии. Увеличение концентрации иностранцев может привести к росту рисков, включая побеги и захваты заложников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ответ на эти угрозы ФСИН уже приняла ряд мер, включая организационные и кадровые изменения. Гостев подчеркнул важность получения упреждающей информации о возможных угрозах и разработки алгоритмов для их предотвращения.

Напомним, что депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева выступили с инициативой введения квоты на проживание мигрантов в районах, где их концентрация превышает допустимую норму. Согласно предложению, максимальная доля мигрантов в таких районах не должна превышать 10% от общего числа жителей.



Анастасия Фартыгина