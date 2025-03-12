В Татарстане возраст больных циррозом печени снизился до 40–50 лет

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане возраст больных циррозом печени значительно снизился и теперь составляет 40–50 лет. Об этом сообщила Юлия Созинова, замглавврача РКИБ имени профессора Агафонова.

По словам Созиновой, наблюдается рост новых случаев гепатита С, и среди них есть пациенты с уже развившимся циррозом. Вирус гепатита может долго не проявляться, а затем приводит к серьезным проблемам с печенью.

Специалист подчеркнула, что случаи цирроза все чаще встречаются у людей трудоспособного возраста, что представляет собой серьезную проблему для региона.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что Татарстан является одним из ведущих центров в России по пересадке печени. В республику приезжают пациенты из соседних регионов, таких как Чувашия и Марий Эл, для проведения этой процедуры.

Накануне в Татарстане зарегистрировали около 5 тыс. случаев хронического гепатита B и более 11 тыс. случаев гепатита C.



Анастасия Фартыгина