В Татарстане более 16 тыс. человек страдают от хронического гепатита

Фото: Татьяна Демина

В Татарстане зарегистрировано около 5 тыс. случаев хронического гепатита B и более 11 тыс. случаев гепатита C. Об этом сообщила Флера Амрахова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по республике.

Амрахова подчеркнула, что эти цифры указывают на серьезную проблему, требующую особого внимания. В связи с этим Кабмин Татарстана утвердил межведомственный план мероприятий по профилактике и лечению гепатитов.

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С 10 по 16 марта Минздрав России объявил неделей борьбы с хроническим вирусным гепатитом C, что подчеркивает важность данной проблемы на федеральном уровне.

Напомним, что в России с 2025 года стартует федеральный проект по борьбе с гепатитом С, направленный на расширение доступности лечения. Об этом сообщила директор департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками Минздрава Инна Куликова.



Анастасия Фатыгина